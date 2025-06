VISITE-SPECTACLE « A L’ASSAUT! » Prats-de-Mollo-la-Preste 12 juillet 2025 16:00

Pyrénées-Orientales

VISITE-SPECTACLE « A L’ASSAUT! » Fort Lagarde Prats-de-Mollo-la-Preste Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-12 16:00:00

fin : 2025-08-31 17:30:00

Date(s) :

2025-07-12

Visites interactives ludiques pour tout public, tous les jours à 16h sauf le lundi.

Fort Lagarde

Prats-de-Mollo-la-Preste 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 70 83

English :

Interactive tours for all ages, daily at 4pm except Mondays.

German :

Interaktive, spielerische Führungen für jedes Publikum, täglich um 16 Uhr außer montags.

Italiano :

Divertenti visite interattive per tutte le età, tutti i giorni alle 16.00 tranne il lunedì.

Espanol :

Divertidas visitas interactivas para todas las edades, todos los días a las 16:00, excepto los lunes.

