Visite-spectacle Bizy des fantômes Château de Bizy Vernon

Les murs anciens ont des oreilles dit-on, ils se souviennent de tout ce qu’ils ont pu entendre depuis qu’ils ont été élevés par nos ancêtres… Une brume épaisse se lève en cette fin du mois d’Octobre…A l’approche des jours où les nuits deviennent plus longues que les jours, les esprits d’autrefois murmurent qu’il vaut mieux avoir le cœur bien accrocher pour se faufiler au cœur de notre vieille Demeure…Certains habitants de lacontrée savent qu’il ne fait pas bon traîner dans les allées, de peur d’entendre lespas des anciens chevaliers de sa Seigneurie…Même les oiseaux laissent la placeaux corbeaux, seuls maîtres des Sous-Bois en ces temps où la peur rôde. Petits et grands, sautez dans vos costumes de monstres et autres vampires cars’amuser reste le meilleur moyen d’échapper à l’épouvante et l’effroi…Si le cœur vous en dit, pénétrez au cœur de l’étrange Domaine des Ducsd’Albuféra pour un moment d’épouvante. Une dernière chose bonne chance…

Informations pratiques

-27 et 28 octobre à 11h, 14h, 16h et 17h

– 02 novembre à 11h, 14h et 16h.

Réservation obligatoire

– Conseillé pour les 6-12 ans. Tout enfant doit être accompagné au moins d’un adulte muni de son billet.

– Tarif 12€/personne / Gratuit pour les moins de 4 ans

– Inclus un gouter et l’accès au parc de 10h à 18h .

Château de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 00 82 chateaudebizy@gmail.com

