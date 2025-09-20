Visite spectacle de la Maison des arts et de la Culture Maison des Arts de Créteil Créteil

Visite spectacle de la Maison des arts et de la Culture Samedi 20 septembre, 15h00 Maison des Arts de Créteil Val-de-Marne

Plus d’informations au 01 58 43 38 01

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Pour les Journées européennes du patrimoine 2025, L’École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-Sous-Bois (ENACR) est invitée à investir les espaces de la Maison des Arts et de la Culture. Un moment pour sortir les spectacles de leurs salles et explorer cet équipement du Nouveau Créteil inauguré il y a cinquante ans.

Proposée par la Maison des Arts et de la Culture de Créteil et la Ville de Créteil, cette visite spectacle vous fait parcourir les espaces imaginés par l’architecte Jean Fougeron pour le programme de démocratisation de la culture initié par André Malraux.

C’est l’occasion de découvrir ou re-découvrir cet étonnant bâtiment moderne et sa façade en béton ornée par Jean-Pierre Vasarely dit Yvaral retaurée en 2023 jusque dans les coulisses de la scène nationale.

Maison des Arts de Créteil Place Salvador Allende, 94000 Créteil, France

©Michel Escuriol