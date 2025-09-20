Visite spectacle décalée ! Office du tourisme de Valenciennes métropole – Mont de Piété Valenciennes
Gratuit en accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00
Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
Pour la deuxième année consécutive, l’Office du tourisme de Valenciennes métropole vous propose une découverte complétement décalée de la ville ! En compagnie de l’association Valenciennoise « dis leur de rire » venez partager un moment convivial à la (re)découverte de la ville.
Samedi 20 septembre
Départ de l’Office du tourisme (Mont de Piété – 12 Place verte)
14h30 et 16h – Durée 1h
Tout public
Accès libre sans réservation
Office du tourisme de Valenciennes métropole – Mont de Piété 12 place verte 59300 valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord
Journées européennes du patrimoine 2025
