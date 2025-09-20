Visite spectacle décalée ! Office du tourisme de Valenciennes métropole – Mont de Piété Valenciennes

Gratuit en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite spectacle décalée !

Pour la deuxième année consécutive, l’Office du tourisme de Valenciennes métropole vous propose une découverte complétement décalée de la ville ! En compagnie de l’association Valenciennoise « dis leur de rire » venez partager un moment convivial à la (re)découverte de la ville.

Samedi 20 septembre

Départ de l’Office du tourisme (Mont de Piété – 12 Place verte)

14h30 et 16h – Durée 1h

Tout public

Accès libre sans réservation

Office du tourisme de Valenciennes métropole – Mont de Piété 12 place verte 59300 valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

valenciennestourisme