Visite-spectacle – la mystérieuse affaire du Louvre Porte des lions Paris 7 septembre – 1 novembre 19€ à 24€

La visite-spectacle « La Mystérieuse Affaire du Louvre », à Paris. Une enquête à mener autour du Louvre avec des comédiens. Au Louvre, l’art peut cacher bien des secrets, et les pierres…peuvent parler

L’intrigue s’ouvre sur un drame : un gardien de nuit du musée du Louvre est retrouvé mort dans des circonstances inexpliquées, juste après la disparition d’un trésor archéologique inestimable : le célèbre buste de Néfertiti. Coïncidence ou meurtre prémédité ? Très vite, Camille Noiret, collègue du défunt, fait appel à vous pour l’aider à démêler le vrai du faux.

Votre mission : interroger les suspects, analyser les indices, lever le voile sur les non-dits et découvrir le coupable.

Un plongeon au cœur du quartier du Louvre. L’Arc de Triomphe du Carrousel, la Pyramide du Louvre, la Cour Napoléon, la Cour Carrée, les jardins du Carrousel, et même la galerie Véro-Dodat.

À chaque étape, [un comédien professionnel en costume](https://www.visites-spectacles.com/comediens-decouvrir-paris-autrement/) surgit pour livrer un témoignage, jouer un rôle ou manipuler les joueurs.

Une [visite-enquête théâtralisée signée Visites-Spectacles](https://www.visites-spectacles.com/).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-07T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-11-01T16:00:00.000+01:00

1

victoria@visites-spectacles.com

Porte des lions Porte des lions Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris 75001 Paris