Dans le cadre de la Nuit des musées, l’équipe du Centre d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette reçoit la Cie l’Eléphant dans le boa.

Le Centre d’Histoire du Mémorial 14-18 de Notre Dame de Lorette reçoit en exclusivité le Professeur John Pro Rata Temporis, spécialiste émérite en toutes choses (et même plus encore) et sa collaboratrice, Christine Chambroi. Ensemble, ils apporteront un regard neuf, un œil décalé et une analyse pertinente (ou non) sur la Première Guerre mondiale.

Cette conférence fantaisiste menée par un duo farfelu réécrit l’Histoire, pour un voyage dans le temps décalé et absurde. Heureusement, le public peut compter sur notre médiatrice Emeline pour démêler le vrai du faux et rétablir la vérité ! .

102 rue Pasteur

Souchez 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 74 83 15 contact@memorial1418.com

English :

As part of Museum Night, the team at the Centre d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette welcome the Cie l’Eléphant dans le boa.

German :

Im Rahmen der Museumsnacht empfängt das Team des Centre d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette die Cie l’Eléphant dans le boa (Der Elefant in der Boa).

Italiano :

Nell’ambito della Notte dei Musei, il team del Centre d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette accoglierà la Cie l’Eléphant dans le boa.

Espanol :

En el marco de la Noche de los Museos, el equipo del Centre d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette recibirá a la Cie l’Eléphant dans le boa.

