Visite-spectacle Le Fabuleux Noël de Bizy Château de Bizy Vernon

Visite-spectacle Le Fabuleux Noël de Bizy

Château de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 18:30:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

Alors que les boules à neige du Monde s’apprêtent à quitter leur coffret de velours, la royale Demeure de Bizy se glisse dans son habit de fête pour accueillir cette année le Bureau Officiel de Noël.

Durant tout un week-end, embarquez à bord des imaginaires pour suivre la Visite-Spectacle de Thomas Volatier que vos listes officielles soient prêtes, que les guirlandes et autres sapins prennent place, que les chandelles et autres effluves de cannelle se mélangent, que les papiers cadeau et autres gourmandises se préparent pour un Avent de Noël Merveilleux.

Informations pratiques

– 6 et 7 décembre 2025 à 16h30, 17h30 et 18h30

– Réservation obligatoire

– Tarif 12€/personne Gratuit pour les moins de 4 ans

– Inclus un gouter .

Château de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 00 82 chateaudebizy@gmail.com

English : Visite-spectacle Le Fabuleux Noël de Bizy

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite-spectacle Le Fabuleux Noël de Bizy Vernon a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération