Visite-Spectacle – l’Eternel esprit de Montmartre Square Nada Paris 30 août – 26 octobre 20€ à 25€

Redécouvrir Montmartre à travers une visite guidée théâtralisée où l’humour, l’histoire et la poésie accompagnent les visiteurs, du Sacré-Cœur aux cabarets légendaires.

Découvrez Montmartre autrement grâce à la [visite-spectacle immersive](https://www.visites-spectacles.com/les-visites-en-famille/) « [L’Éternel Esprit de Montmartre](https://www.visites-spectacles.com/visites/l-eternel-esprit-de-montmartre/) », proposée par [Visites-Spectacles](https://reservations.visites-spectacles.com/index.php?page=events).

Entre [théâtre de rue et balade culturelle,](https://www.visites-spectacles.com/le-concept/) laissez-vous guider par des comédiens en costume qui vous feront revivre l’âge d’or du quartier des artistes. De la Place du Tertre au Lapin Agile, en passant par le Sacré-Cœur, les vignes ou encore les ruelles pittoresques du 18e arrondissement, chaque coin de rue révèle une anecdote, une légende ou un personnage emblématique.

Vous croiserez peut-être la Belle Gabrielle, muse de Modigliani et danseuse au Moulin Rouge, ou d’autres figures hautes en couleur qui ont marqué l’histoire de la Butte.

[Cette expérience, idéale pour les familles](https://www.visites-spectacles.com/les-visites-en-famille/), les groupes scolaires ou les amateurs d’histoire parisienne, plonge dans l’âme bohème et poétique de Montmartre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-30T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-26T16:00:00.000+01:00

https://www.visites-spectacles.com/visites/l-eternel-esprit-de-montmartre/

Square Nada Square Nadar Paris 18e Arrondissement Paris 75018 Paris