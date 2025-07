Visite-spectacle – Mystères au Quartier Latin Place du Panthéon Paris

Visite-spectacle – Mystères au Quartier Latin Place du Panthéon Paris dimanche 21 septembre 2025.

Visite-spectacle – Mystères au Quartier Latin Place du Panthéon Paris 21 septembre et 30 octobre 20€ à 25€

Le Quartier Latin, cœur vibrant de Paris, cache un sombre mystère. Explorez le quartier avec des alliés inattendus et tentez de percer les secrets de cette affaire…

L’événement :

Un plongeon au cœur des mystères du Quartier Latin avec la [visite théâtralisée et immersive « Mystères au Quartier Latin »](https://www.visites-spectacles.com/visites/mysteres-au-quartier-latin/), proposée par [Visites-Spectacles.](https://www.visites-spectacles.com/) Cette expérience entraîne les visiteurs dans une enquête mêlant [théâtre de rue et découverte historique](https://www.visites-spectacles.com/les-visites-en-famille/), au sein de l’un des quartiers les plus emblématiques de Paris.​ Dès 10 ans.

L’intrigue débute avec le meurtre d’Iris Levert, une jeune étudiante retrouvée assassinée à la sortie de la Bibliothèque Sainte-Geneviève. L’arme du crime ? Une hache mérovingienne ayant appartenu à Clovis.

Au fil de cette déambulation théâtralisée, vous explorerez des lieux chargés d’histoire tels que le Panthéon, la Sorbonne et le musée de Cluny, tout en rencontrant des personnages intrigants qui vous aideront à percer les secrets de cette affaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-30T16:00:00.000+01:00

Place du Panthéon 21 place du Panthéon Quartier de la Sorbonne Paris 75005 Paris