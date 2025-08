Visite-Spectacle : un Amour d’Opéra – Visite contée du Palais Garnier Opéra Garnier Paris

Visite-Spectacle : un Amour d’Opéra – Visite contée du Palais Garnier Opéra Garnier Paris 26 juillet – 31 octobre 25€ à 30€

Vous rêvez de marcher sur les traces d’un roi, d’une danseuse de ballet ou d’un célèbre compositeur ?

Laissez-vous emporter par la magie de [l’Opéra de Paris](https://www.visites-spectacles.com/visites/un-amour-d-opera/)

Parmi nos visites les plus emblématiques, « Un Amour d’Opéra » est une ode à la beauté, à l’art et au mystère. Cette [visite guidée contée du Palais Garnier](https://reservations.visites-spectacles.com/index.php?page=events) vous invite à redécouvrir ce chef-d’œuvre architectural à travers les yeux de Cécile Saglia, ancienne danseuse étoile fictive de l’Opéra, interprétée par une comédienne pleine de grâce et de passion. Au fil des salles majestueuses — du Grand Escalier à la Rotonde des Abonnés, sans oublier le célèbre foyer et ses dorures étincelantes — vous serez embarqués dans une histoire d’amour et de souvenirs, teintée d’un parfum de nostalgie et de mystère.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-26T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-31T15:30:00.000+01:00

victoria@visitespectacles.com

Opéra Garnier Place de l’Opéra 75009 PARIS Quartier de la Chaussée-d’Antin Paris 75009 Paris