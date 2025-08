Visite-Spectacle : Un Amour d’Opéra – Visite contée du Palais Garnier Opéra Garnier Paris

Un scénario original et immersif

L’histoire de Cécile et d’Alvar Dagelsson, grand baryton suédois,

vous sera contée avec finesse, humour et émotion. Une enquête douce se

dessine autour d’un parfum disparu, autrefois signature de l’Opéra…

Entre fiction et réalité, anecdotes historiques et envolées poétiques,

cette visite vous ouvre les portes d’un monde souvent inaccessible, et

vous fait vibrer au rythme de la mémoire des lieux.

Une visite guidée idéale pour tous :

Durée : environ 1h30

Public : tout public, à partir de 8 ans

Langue : en français

Lieu : Palais Garnier (Opéra de Paris)

Privatisations disponibles pour groupes, entreprises, événements privés

Cette visite est parfaite pour :

– les amoureux de Paris,

– les passionnés de culture,

– les familles curieuses,

– les touristes à la recherche d’un moment hors du temps,

– ou encore les Parisiens désireux de redécouvrir leur ville autrement.

Pourquoi choisir Visites-Spectacles ?

Un concept original qui allie théâtre, patrimoine et émotion Des

comédiens professionnels, formés à la fois à l’art dramatique et à

l’animation culturelle Des lieux mythiques, racontés avec passion Une

offre adaptée à tous les publics : familles, écoles, entreprises (team

building), touristes…

Réservez votre voyage dans le temps « Un Amour d’Opéra »

est bien plus qu’une simple visite : c’est une rencontre avec le passé,

une immersion artistique, une déclaration d’amour à l’Opéra de Paris.

Rejoignez la communauté des rêveurs et des curieux, et vivez Paris comme vous ne l’avez jamais vu.

Laissez-vous emporter par la magie de l’Opéra de Paris. Parmi nos visites les plus emblématiques, « Un Amour d’Opéra » est une ode à la beauté, à l’art et au mystère. Cette visite guidée contée du Palais Garnier vous invite à redécouvrir ce chef-d’œuvre architectural à travers les yeux de Cécile Saglia, ancienne danseuse étoile fictive de l’Opéra, interprétée par une comédienne pleine de grâce et de passion. Au fil des salles majestueuses — du Grand Escalier à la Rotonde des Abonnés, sans oublier le célèbre foyer et ses dorures étincelantes — vous serez embarqués dans une histoire d’amour et de souvenirs, teintée d’un parfum de nostalgie et de mystère.

payant

De 25 à 30 euros.

Tout public.

Opéra Garnier Place de l’Opéra 75009 Paris

https://reservations.visites-spectacles.com/index.php?ev=PUylCd +33749403441 victoria@visites-spectacles.com