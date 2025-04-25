Visite spirituelle de la Basilique Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains
Visite spirituelle de la Basilique
Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Visite historique et spirituelle de la basilique St Pierre Sur les traces de St Colomban , organisée par le doyenné de Luxeuil. À la Basilique.
Adaptée pour les enfants. Visites possibles en allemand Führungen aufDeutsch .
Don libre à l’issue de la visite.
Pour s’inscrire, contactez Charlotte au 06.68.65.77.20. .
Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 65 77 20 charlottemancassola@orange.fr
