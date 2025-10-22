visite station d’épuration La Grange David La Riche

visite station d’épuration La Grange David

5 Levée du Cher La Riche Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15

A quoi sert une station d’épuration ? Comment fonctionne-t-elle ? D’où viennent les eaux usées ? Venez découvrir les différentes étapes du traitement des eaux usées avant leur retour en milieu naturel. Un animateur répondra à toutes vos questions…

A quoi sert une station d’épuration ? Comment fonctionne-t-elle ? D’où viennent les eaux usées ? Venez découvrir les différentes étapes du traitement des eaux usées avant leur retour en milieu naturel. Un animateur répondra à toutes vos questions… .

5 Levée du Cher La Riche 37520 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 26 09 02 resa@couleurs-sauvages.com

English :

What is the purpose of a wastewater treatment plant? How does it work? Where does wastewater come from? Come and discover the different stages of wastewater treatment before it is returned to the natural environment. An animator will answer all your questions?

German :

Wozu dient eine Kläranlage? Wie funktioniert sie? Woher kommt das Abwasser? Lernen Sie die verschiedenen Schritte der Abwasserbehandlung kennen, bevor das Abwasser wieder in die Umwelt gelangt. Ein Moderator wird Ihnen alle Ihre Fragen beantworten

Italiano :

Qual è lo scopo di un impianto di trattamento delle acque reflue? Come funziona? Da dove provengono le acque reflue? Venite a scoprire le varie fasi del trattamento delle acque reflue prima che vengano restituite all’ambiente naturale. Un animatore risponderà a tutte le vostre domande?

Espanol :

¿Para qué sirve una depuradora de aguas residuales? ¿Cómo funciona? ¿De dónde proceden las aguas residuales? Venga a descubrir las distintas etapas del tratamiento de las aguas residuales antes de devolverlas al medio natural. Un animador responderá a todas tus preguntas?

L’événement visite station d’épuration La Grange David La Riche a été mis à jour le 2025-10-22 par ADT 37