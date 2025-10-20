Visite station d’épuration La Serre Luynes

Visite station d'épuration La Serre Luynes mercredi 25 février 2026.

Visite station d’épuration La Serre

11 Rue Alfred Baugé Luynes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-25 10:00:00

fin : 2026-02-25 12:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Venez découvrir la nouvelle station d’épuration, et son fonctionnement très particulier qui permet de traiter les eaux usées de la commune. Elle correspond à une technologie hybride dans laquelle cohabitent des micro-organismes, que l’on trouve non seulement en suspension dans l’eau, mais également fixés sur les racines des plantes… .

11 Rue Alfred Baugé Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 26 09 02 resa@couleurs-sauvages.com

English :

Come and discover the new wastewater treatment plant, and the unique way in which it treats the town’s wastewater. The plant uses a hybrid technology in which micro-organisms cohabit, not only suspended in the water, but also in the water itself

German :

Entdecken Sie die neue Kläranlage und ihre ganz besondere Funktionsweise, mit der das Abwasser der Gemeinde gereinigt wird. Sie entspricht einer Hybridtechnologie, in der Mikroorganismen zusammenleben, die nicht nur im Wasser suspendiert sind

Italiano :

Venite a scoprire il nuovo impianto di trattamento delle acque reflue e come funziona in modo molto speciale per trattare le acque reflue del comune. Utilizza una tecnologia ibrida in cui i microrganismi vivono fianco a fianco, non solo in sospensione nell’acqua ma anche nelle acque reflue

Espanol :

Venga a descubrir la nueva depuradora de aguas residuales y cómo funciona de una manera muy especial para tratar las aguas residuales del municipio. Utiliza una tecnología híbrida en la que los microorganismos conviven, no solo en suspensión en el agua, sino también en las aguas residuales

