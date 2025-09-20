Visite street art à vélo Hôtel de ville Argenteuil Argenteuil

Visite street art à vélo Hôtel de ville Argenteuil Argenteuil samedi 20 septembre 2025.

Visite street art à vélo 20 et 21 septembre Hôtel de ville Argenteuil Val-d’Oise

Places limitées à 15 personnes, à partir de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Parcourez les rues de la ville à la recherche du végétal dans le street art. Profitez de vélos électriques et d’un guide pour aller à la découverte de certaines oeuvres emblématiques du musée à ciel ouvert de la ville. Vous pourrez par exemple admirer une fresque de Sckaro ou bien d’Hopare pendant votre trajet.

Cette visite est reservée aux plus de 16 ans.

Hôtel de ville Argenteuil 12-14 boulevard Léon-Feix 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 23 41 00 https://www.argenteuil.fr/fr [{« type »: « phone », « value »: « 0134234250 »}, {« type »: « email », « value »: « reservations.patrimoine@ville-argenteuil.fr »}]

Circuit street art

Mairie d’Argenteuil