Visite street art confidentielle des galeries de l’hôpital Necker Hôpital Necker-Enfants malades Paris

Visite street art confidentielle des galeries de l’hôpital Necker Samedi 20 septembre, 11h00, 14h30 Hôpital Necker-Enfants malades Paris

gratuit, places limitées, sur inscription https://www.linscription.com/pro/activite-225599

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Depuis deux ans, les galeries souterraines de l’hôpital Necker prennent vie grâce aux œuvres de plus de 125 artistes street art. Une ouverture exceptionnelle de ce lieu confidentiel est proposée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine !

Visite guidée – durée 1h30 – inscription obligatoire

Hôpital Necker-Enfants malades 149 rue de Sèvres 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France http://hopital-necker.aphp.fr

