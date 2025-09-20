Visite street art des œuvres en plein air de l’hôpital Necker Hôpital Necker-Enfants malades Paris

Visite street art des œuvres en plein air de l’hôpital Necker Samedi 20 septembre, 14h00, 16h00 Hôpital Necker-Enfants malades Paris

gratuit, places limitées, inscription sur https://www.linscription.com/pro/activite-225599

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

L’hôpital Necker-Enfants malades a la chance d’accueillir une riche collection d’œuvres urbaines sur son campus.

Venez découvrir et en savoir plus sur la tour Keith Haring, les fresques géantes de Vhils, Jo Little, Vinie Grafitti, Alexone, Oji et bien plus encore !

Visite guidée – durée 1h30 – inscription obligatoire

Hôpital Necker-Enfants malades 149 rue de Sèvres 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France http://hopital-necker.aphp.fr

@hopital_necker