Visite suivie d’un pique-nique périgourdin Thénac

Château de Panisseau Thénac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-06-06 2025-06-13 2025-06-20 2025-06-27 2025-07-04 2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22 2025-08-29 2025-09-05 2025-09-12 2025-09-19 2025-09-26 2025-10-03 2025-10-10 2025-10-17

A la suite de la visite classique, prolongez l’expérience avec un pique-nique champêtre dans le parc. Installez vous à l’ombre des arbres, un verre de vin du domaine à la main. Savourez les spécialités du Périgord foie gras, terrine de canard, fromages locaux et douceurs artisanales. Un moment gourmand et authentique, à partager en couple, entre amis ou en famille. En cas de pluie, le repas se déroulera dans l’élégante salle en boiserie du XVIIIᵉ siècle.

Sur réservation. .

Château de Panisseau Thénac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 40 03

