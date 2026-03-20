Visite Super Héros du Musée Réservée aux Enfants Musée des Beaux-Arts de Nancy Nancy

Visite Super Héros du Musée Réservée aux Enfants

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 15:30:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22

Pendant les vacances, venez découvrir en vous amusant des personnages réel et imaginaires qui ont accompli des faits héroïques.

Pour les enfants de 7 à 11 ans.

Réservation par téléphone ou par mail.Enfants

4 .

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01 resa.nancymusees@nancy.fr

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English :

During the vacations, come and have fun discovering real and imaginary characters who accomplished heroic deeds.

For children aged 7 to 11.

Reservations by phone or e-mail.

L’événement Visite Super Héros du Musée Réservée aux Enfants Nancy a été mis à jour le 2026-03-20 par DESTINATION NANCY