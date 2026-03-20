Visite Super Héros du Musée Réservée aux Enfants Musée des Beaux-Arts de Nancy Nancy
Visite Super Héros du Musée Réservée aux Enfants Musée des Beaux-Arts de Nancy Nancy mercredi 15 avril 2026.
Visite Super Héros du Musée Réservée aux Enfants
Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 15:30:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-22
Pendant les vacances, venez découvrir en vous amusant des personnages réel et imaginaires qui ont accompli des faits héroïques.
Pour les enfants de 7 à 11 ans.
Réservation par téléphone ou par mail.Enfants
4 .
Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01 resa.nancymusees@nancy.fr
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English :
During the vacations, come and have fun discovering real and imaginary characters who accomplished heroic deeds.
For children aged 7 to 11.
Reservations by phone or e-mail.
L’événement Visite Super Héros du Musée Réservée aux Enfants Nancy a été mis à jour le 2026-03-20 par DESTINATION NANCY