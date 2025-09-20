Visite sur demande de l’église Saint-Pierre Église de Béligneux Béligneux

Visite sur demande de l’église Saint-Pierre Église de Béligneux Béligneux samedi 20 septembre 2025.

Visite sur demande de l’église Saint-Pierre 20 et 21 septembre Église de Béligneux Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’église Saint-Pierre de Béligneux est une église originellement du XIIe siècle qui fut entièrement remaniée au XIXe siècle de 1817 (construction de la chapelle Saint-Pierre) à 1898 (nouveau clocher).

La visite se fait uniquement sur demande. Pour cela, les visiteurs devront se rendre au bâtiment des Salles du patrimoine (en face à l’église), où seront présents des bénévoles.

Église de Béligneux Place de la grande Hermière, 01360 Béligneux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Béligneux 01360 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 25 78 54 La première mention apparaît en 1220. En 1801, l’édifice est devenu trop exigu. La réfection et l’agrandissement de l’église vont se réaliser par tranches successives tout au long du XIXe siècle.

La fin du XIXe siècle voyait donc la commune dotée d’une église élégante au fin clocher de style néogothique.

Construite en pierres de taille et pierre blanche de Villebois, elle présente une nef centrale, voûtée d’ogives aux nervures retombant sur des piliers massifs et deux chapelles latérales. Son clocher à huit pans, couvert d’ardoises, s’élève à une hauteur de 40 mètres. Parking.

Journées européennes du patrimoine 2025

Le Costellan