Visite sur la reconstruction de Pont-l’Evêque Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque

Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque Calvados
Début : 2025-10-19 11:00:00
fin : 2025-10-19 12:30:00
2025-10-19
Avec Sophie Nothias-Talansier, guide conférencière
Après les bombardements de la seconde guerre mondiale, Pont-l’Évêque a su renaître de ses cendres. .
English : Visite sur la reconstruction de Pont-l’Evêque
With guide Sophie Nothias-Talansier
German : Visite sur la reconstruction de Pont-l’Evêque
Mit Sophie Nothias-Talansier, Fremdenführerin
Italiano :
Con Sophie Nothias-Talansier, guida turistica
Espanol :
Con Sophie Nothias-Talansier, guía turística
