Visite sur le thème des 13 Desserts avec dégustation calisson, nougat et pâte de fruit Musée du Calisson Confiserie du Roy René Aix-en-Provence

Mercredi 12 novembre 2025 de 10h à 11h.

Mercredi 19 novembre 2025 de 10h à 11h.

Samedi 22 novembre 2025 de 10h à 11h.

Du 03/12 au 17/12/2025 le mercredi et samedi de 10h à 11h. Musée du Calisson Confiserie du Roy René 5380 Route D'Avignon Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 EUR

Début : 2025-11-12 10:00:00

fin : 2025-11-12 11:00:00

2025-11-12 2025-11-19 2025-11-22 2025-12-03

Découvrez ou redécouvrez la tradition provençale de Noël: les 13 desserts . Plusieurs dégustations vous seront proposées au cours de cette visite thématique.

Pour terminer en beauté l’année de son 104ème anniversaire, la Confiserie de Roy René vous accueille au sein du Musée du Calisson pour vous faire redécouvrir la tradition provençale des 13 desserts ou du gros souper . En visite guidée, suivez pas à pas le processus de fabrication du Nougat de Provence et du Calisson d’Aix. Découvrez les fruits confits, les fruits secs, les pâtes de fruits et toutes les autres gourmandises emblématiques des fêtes de fin d’années. .

Musée du Calisson Confiserie du Roy René 5380 Route D’Avignon Aix-en-Provence 13089 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 39 29 82

Depart from the museum

Guided tour in french

Car requested

Disabled people welcome

Entdecken oder wiederentdecken Sie die provenzalische Weihnachtstradition: die 13 Desserts . Während dieser thematischen Führung werden Ihnen mehrere Kostproben angeboten.

Scoprite o riscoprite la tradizione natalizia provenzale: i 13 dolci . Nel corso di questo tour tematico verranno proposte diverse degustazioni.

Descubra o redescubra la tradición navideña provenzal: los 13 postres . Se ofrecerán varias degustaciones durante este recorrido temático.

