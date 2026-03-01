Visite sur le thème des femmes au Musée de la Seconde Guerre mondiale Musée de la Seconde Guerre mondiale Nouméa

Visite sur le thème des femmes au Musée de la Seconde Guerre mondiale

Musée de la Seconde Guerre mondiale 14 avenue Paul Doumer Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 11:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Le Musée de la Seconde Guerre mondiale à Nouméa vous propose une visite guidée exceptionnelle, consacrée aux femmes lors du conflit.

English :

The World War II Museum in Nouméa offers an exceptional guided tour, dedicated to women during the conflict.

