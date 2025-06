Visite, Sur les pas des Templiers Puyravault 19 juillet 2025 10:30

Vendée

Visite, Sur les pas des Templiers Place de la Mairie Puyravault Vendée

Début : 2025-07-19 10:30:00

fin : 2025-08-22

Venez découvrir l’église templière de Puyravault construite sur les ruines de la Chapelle de La Commanderie.

Un véritable retour sur l’histoire de ce lieu unique en Sud Vendée

Cette visite nous conduit dans un premier temps à déambuler dans les rues du village à la rencontre des lieux emblématiques et historique de Puyravault.

La visite se poursuit par l’extérieur de la commanderie et enfin l’église templière ancienne chapelle de la commanderie.

Participation libre

Réservation obligatoire sur Helloasso .

Place de la Mairie

Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire contact@tac-sv.fr

English :

Come and discover the Templar church at Puyravault, built on the ruins of the Chapelle de La Commanderie.

German :

Entdecken Sie die Templerkirche von Puyravault, die auf den Ruinen der Chapelle de La Commanderie errichtet wurde.

Italiano :

Venite a scoprire la chiesa templare di Puyravault, costruita sulle rovine della Chapelle de La Commanderie.

Espanol :

Venga a descubrir la iglesia templaria de Puyravault, construida sobre las ruinas de la Chapelle de La Commanderie.

