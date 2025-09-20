Visite sur les traces de la Chartreuse de Paris Chartreuse Paris Vauvert Paris

Visite sur les traces de la Chartreuse de Paris 20 et 21 septembre Chartreuse Paris Vauvert Paris

Places limitées à 12 personnes, prévoir une protection en cas de pluie

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Visite en extérieur jusqu’au Jardin du Luxembourg – sur les traces des moines chartreux de Paris au monastère de Vauvert

Découvrez les 500 ans d’histoire des moines chartreux de Paris au monastère de Vauvert. En parcourant nos espaces muséographiques dans un premier temps puis en extérieur jusqu’au Jardin du Luxembourg, nous retracerons ensemble l’histoire de la Chartreuse de Vauvert. Venez marcher sur les traces des moines chartreux de Vauvert entre 1257 et la Révolution. Les visites se terminent par un moment de partage et de convivialité autour d’une dégustation commentée des liqueurs traditionnelles que sont la Chartreuse verte et la Chartreuse jaune ainsi que l’Élixir Végétal de la Grande Chartreuse.

Chartreuse Paris Vauvert 128 boulevard Saint Germain 75006 Paris Paris 75006 Quartier de la Monnaie Paris Île-de-France +33 0(1) 47 34 22 41 https://www.chartreuse.fr/ateliers-visites-paris-vauvert/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chartreuse.fr/billetterie-visite-exterieure-paris/ »}] Ce lieu pluriel met en avant le patrimoine et l’histoire de la Chartreuse avec Paris.

On y découvre des archives de la chartreuse et du monastère de Vauvert. Dans la continuité, les espaces muséographiques consacrés à l’herboristerie et aux liqueurs, prolongent l’expérience au cœur de l’univers de Chartreuse®.

Nous proposons des visites guidées autour de la Chartreuse de Paris et des origine de l’Elixir végétal, ainsi que des ateliers cocktail, dégustation et d’herboristerie. Arrêt du métro Odéon, ligne 4 et 10

