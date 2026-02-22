VISITE SUR LES TRACES DU MOULINIER Combaillaux
VISITE SUR LES TRACES DU MOULINIER Combaillaux dimanche 1 mars 2026.
VISITE SUR LES TRACES DU MOULINIER
Mas de fourques Combaillaux Hérault
2026-03-01
2026-04-01
2026-03-01
La visite Sur les traces du moulinier vous invite à remonter le fil du temps, à la découverte d’un métier ancestral transmis de génération en génération. A travers un parcours au cœur de notre domaine, elle offre une lecture vivante de ce patrimoine, avec les lieux, les objets et les pratiques qui l’ont façonné.
Mas de fourques Combaillaux 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 67 07 80 helene.oulivie@gmail.com
In the footsteps of the miller invites you to step back in time, to discover an ancestral craft handed down from generation to generation. The tour takes you to the heart of our estate, offering a living interpretation of this heritage, with the places, objects and practices that have shaped it.
