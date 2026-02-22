Visite sur rdv de l’asinerie Turs’Ane Turs’Ane Castelnau-Tursan

Visite sur rdv de l’asinerie Turs’Ane

Turs’Ane 325 rue du village Castelnau-Tursan Landes

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Venez visiter l’asinerie d’Angèle (élevage d’ânes, production de lait d’ânesse bio, vente de produits cosmétiques au lait d’ânesse). Découverte de la Forge Animée du maréchal-ferrant.

RDV sur place. Visite sur inscription.

Angèle Bazin vous accueille sur rendez-vous, dans son asinerie au cœur du paysage verdoyant du Tursan. Les secrets et bienfaits du lait d’ânesse sont dévoilés au travers d’une visite conviviale. Vous découvrirez entre autres, les ânons de l’année ! Vous rencontrerez aussi le maréchal ferrant et sa forge.

N’hésitez pas à acheter savons et produits de beauté dans la boutique !

RDV sur place, Visite sur inscription. .

Turs’Ane 325 rue du village Castelnau-Tursan 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 52 98 46 angele.bazin@wanadoo.fr

English : Visite sur rdv de l’asinerie Turs’Ane

Visit Angèle’s asinerie (donkey breeding, production of organic donkey milk, sale of donkey milk cosmetics). Discover the blacksmith’s forge.

RDV on site. Visit by appointment.

