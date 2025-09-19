Visite sur tablette numérique : « le voyage de Guilhem » L’abbatiale Saint-Sever

Visite sur tablette numérique : « le voyage de Guilhem » L’abbatiale Saint-Sever vendredi 19 septembre 2025.

Visite sur tablette numérique : « le voyage de Guilhem » 19 – 21 septembre L’abbatiale Landes

3 € par tablette en location à l’office de tourisme. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Visiter Saint-Sever autrement c’est possible ! Équipé d’une tablette numérique en location à l’office de tourisme, découvrez ce lieu chargé d’histoire !

Laissez-vous conter la riche et incroyable histoire de Saint-Sever. Suivez les traces de Guilhem, jeune moine du XIe siècle, qui a malencontreusement ouvert le Beatus de Saint-Sever. Le début d’une surprenante aventure pour lui… et vous. Si vous ne pouvez vous déplacer, faite le voyage avec YouTube.

Tablettes nettoyées avant et après chaque location.

L’abbatiale 7 Place du Tour du Sol, 40500 Saint-Sever, France Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine Construite au XIe siècle, l’église de l’abbaye bénédictine est un joyau de l’art roman.

