Le temps d’une visite en famille, festoyez comme au Moyen Âge !

Des banquets aux tournois en passant par les jeux, la musique et la danse suivez le guide et découvrez qu’à cette époque on savait faire la fête.

> Adaptée à partir de 5 ans .

6 Rue du Temple

Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

English :

Join the family for a medieval feast!

German :

Bei einem Familienbesuch können Sie wie im Mittelalter feiern!

Italiano :

Portate tutta la famiglia in una giornata di festa medievale!

Espanol :

¡Lleve a toda la familia a una fiesta medieval!

