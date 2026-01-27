Visite surprenante L’art du motif. Invitation à Minakani Roubaix

Visite surprenante L’art du motif. Invitation à Minakani

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord

Début : 2026-03-20 18:30:00

fin : 2026-03-20 19:30:00

Quoi de plus traditionnel qu’une visite guidée ? Jusqu’au moment où elle ne l’est plus ! Testez ce format de visite original qui propose un dialogue entre un guide et un invité mystère.

**Vendredi 20 mars 202 à 18h30 venez découvir l’exposition** _**L’art du motif Invitation à Minakani**_

Au cœur de nos penderies grouille un monde illustré personnages, fleurs et formes abstraites esquissés par des dessinateurs souvent méconnus. Depuis 2005, Frédéric Bonnin fait naître sous le nom de Minakani des bouquets graphiques qui fleurissent sur les étoffes des créateurs. Entre trait, couleur et espace, il compose une œuvre joyeuse et poétique, dont l’imaginaire s’échappe sur tissus, vêtements et accessoires présentés au musée.

Une exposition à découvrir du 7 mars au 20 septembre 2026

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60

English :

What could be more traditional than a guided tour? Until it’s not! Try out this original tour format featuring a dialogue between a guide and a mystery guest.

**Friday, March 20, 202 at 6:30 p.m. Come and discover the exhibition** _**L?art du motif Invitation à Minakani**_

At the heart of our closets teems an illustrated world: characters, flowers and abstract forms sketched by often little-known artists. Since 2005, under the name Minakani, Frédéric Bonnin has been creating graphic bouquets that bloom on designer fabrics. Between line, color and space, he composes a joyful and poetic work, whose imaginary world escapes onto fabrics, garments and accessories presented at the museum.

An exhibition to discover from March 7 to September 20, 2026

