Visite surprenante Les objets de la piscine Roubaix

Visite surprenante Les objets de la piscine

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 18:30:00

fin : 2026-02-06 19:30:00

Date(s) :

2026-02-06

Quoi de plus traditionnel qu’une visite guidée ? Jusqu’au moment où elle ne l’est plus ! Testez ce format de visite original qui propose un dialogue entre un guide et un invité mystère.

**Vendredi 6 février 2026 à 18h30 venez découvir** _**Les objets de la piscine**_

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60

English :

What could be more traditional than a guided tour? Until it’s not! Try out this original tour format featuring a dialogue between a guide and a mystery guest.

**Friday, February 6, 2026 at 6:30 p.m. Come and discover** _**The objects in the pool**_

