Visite tactile : Collections permanentes Mémorial de la Shoah Paris

Visite tactile : Collections permanentes Mémorial de la Shoah Paris dimanche 9 novembre 2025.

Accompagnés d’un guide, les participants découvrent les différents espaces de l’institution et appréhendent aussi par le toucher le parvis, la crypte et le Mur des Noms. Des témoignages audio d’anciens déportés, des archives administratives de la Shoah transcrites en braille, ainsi que des objets issus de nos collections (textile, métal gravé ou bois) permettent aux participants d’aborder les différentes étapes de la « Solution finale » en Europe et en France.

Le Mémorial de la Shoah propose un parcours tactile pour les personnes malvoyantes ou non voyantes.

Le dimanche 09 novembre 2025

de 10h30 à 13h00

gratuit

Public adultes.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

