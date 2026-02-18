Visite tactile de l’exposition Ce qui nous lie Musée Maurepas Rennes Jeudi 5 mars, 16h00 Ille-et-Vilaine

Cette visite propose une découverte tactile de Ce qui nous lie avec des supports en relief et le toucher de matériaux divers, pour les personnes en situation de handicap visuel.

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (10 places). Pour réserver, veuillez envoyer un email à mba-accessibilite@ville-rennes.fr, en indiquant les informations suivantes :



Le nom de la visite, ainsi que la date et l’heure souhaitées

Le nom et le prénom de chaque participant (adultes et enfants) et l’âge des enfants

Un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre en cas d’annulation de dernière minute



À noter que votre réservation sera considérée comme validée uniquement après confirmation de notre service.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-05T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-05T17:30:00.000+01:00

1

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-tactile/visite-tactile-de-l-exposition-ce-qui-nous-lie

Musée Maurepas 2 allée Georges-de-la-Tour – 35700 Rennes Centre Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

