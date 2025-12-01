Visite tactile « Du bout des doigts » Atelier objets insolites Musée national Adrien Dubouché Limoges
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges
Méfiez-vous, la porcelaine peut se jouer de vous ! À l’occasion de cette visite sensorielle, vous serez invités à toucher des objets hors du commun, aux apparences parfois trompeuses. Laissez-vous avoir par leurs formes et leurs usages étonnants, puis participez à un atelier créatif en vous inspirant de l’un des objets découverts !
Réservations conseillées sur cultival.fr. Activité réservée aux visiteurs malvoyants et non-voyants. Effectif 12 participants .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr
