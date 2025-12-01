Visite tactile « Du bout des doigts » Atelier objets insolites Musée national Adrien Dubouché Limoges

Visite tactile « Du bout des doigts » Atelier objets insolites Musée national Adrien Dubouché Limoges lundi 1 décembre 2025.

Visite tactile « Du bout des doigts » Atelier objets insolites

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-01

Date(s) :

2025-12-01

Méfiez-vous, la porcelaine peut se jouer de vous ! À l’occasion de cette visite sensorielle, vous serez invités à toucher des objets hors du commun, aux apparences parfois trompeuses. Laissez-vous avoir par leurs formes et leurs usages étonnants, puis participez à un atelier créatif en vous inspirant de l’un des objets découverts !

Réservations conseillées sur cultival.fr. Activité réservée aux visiteurs malvoyants et non-voyants. Effectif 12 participants .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

English : Visite tactile « Du bout des doigts » Atelier objets insolites

German : Visite tactile « Du bout des doigts » Atelier objets insolites

Italiano :

Espanol : Visite tactile « Du bout des doigts » Atelier objets insolites

L’événement Visite tactile « Du bout des doigts » Atelier objets insolites Limoges a été mis à jour le 2025-09-20 par SPL Terres de Limousin