Visite tactile Du bout des doigts Découvrez in situ l’exposition Les Énergies de la terre Musée national Adrien Dubouché Limoges

Visite tactile Du bout des doigts Découvrez in situ l’exposition Les Énergies de la terre

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-12

fin : 2026-01-12

2026-01-12

Activité réservée aux visiteurs malvoyants et non-voyants.

Lors de cette visite, découvrez l’exposition temporaire Les Énergies de la terre ! Immergez-vous au cœur de cette exposition avec une guide-conférencière qui vous guidera et vous contera l’histoire des oeuvres exposées.

Réservation sur le site web en lien. .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

