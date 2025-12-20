Visite tactile Du bout des doigts Découvrez in situ l’exposition Les Énergies de la terre Musée national Adrien Dubouché Limoges
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Début : 2026-01-12
fin : 2026-01-12
2026-01-12
Activité réservée aux visiteurs malvoyants et non-voyants.
Lors de cette visite, découvrez l’exposition temporaire Les Énergies de la terre ! Immergez-vous au cœur de cette exposition avec une guide-conférencière qui vous guidera et vous contera l’histoire des oeuvres exposées.
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr
