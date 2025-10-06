Visite tactile « Du bout des doigts » L’Antiquité, une sacrée source d’inspiration ! Musée national Adrien Dubouché Limoges

Visite tactile « Du bout des doigts » L’Antiquité, une sacrée source d’inspiration ! Musée national Adrien Dubouché Limoges lundi 6 octobre 2025.

Visite tactile « Du bout des doigts » L’Antiquité, une sacrée source d’inspiration !

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-06

fin : 2025-10-06

Date(s) :

2025-10-06

L’histoire antique et la céramique sont intimement liées. Avec cette visite sensorielle, découvrez quelle place occupait la céramique dans l’Antiquité et son influence dans le monde de l’art à travers les siècles !

Réservations conseillées sur cultival.fr. Activité réservée aux visiteurs malvoyants et non-voyants. Effectif 12 participants .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

English : Visite tactile « Du bout des doigts » L’Antiquité, une sacrée source d’inspiration !

German : Visite tactile « Du bout des doigts » L’Antiquité, une sacrée source d’inspiration !

Italiano :

Espanol : Visite tactile « Du bout des doigts » L’Antiquité, une sacrée source d’inspiration !

L’événement Visite tactile « Du bout des doigts » L’Antiquité, une sacrée source d’inspiration ! Limoges a été mis à jour le 2025-09-20 par SPL Terres de Limousin