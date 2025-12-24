Visite tactile Du bout des doigts Voyagez au centre de la porcelaine, Musée national Adrien Dubouché Limoges
Musée national Adrien Dubouché Limoges
Activité réservée aux visiteurs malvoyants et non-voyants.
Dans le cadre de l’exposition Les Énergies de la terre.
La céramiste Marie Mora vous attend pour partir à la découverte de la matière porcelaine. Imaginez-vous dans l’atelier d’un céramiste puis laissez-vous guider pour créer votre propre barbotine, où se mêleront énergie du corps et de la matière. Un moment tout en douceur en écho à l’exposition Les Énergies de la terre. .
