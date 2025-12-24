Visite tactile Du bout des doigts Voyagez au centre de la porcelaine, Musée national Adrien Dubouché Limoges

Visite tactile Du bout des doigts Voyagez au centre de la porcelaine

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-03-09

fin : 2026-03-09

2026-03-09

Activité réservée aux visiteurs malvoyants et non-voyants.

Dans le cadre de l’exposition Les Énergies de la terre.

La céramiste Marie Mora vous attend pour partir à la découverte de la matière porcelaine. Imaginez-vous dans l’atelier d’un céramiste puis laissez-vous guider pour créer votre propre barbotine, où se mêleront énergie du corps et de la matière. Un moment tout en douceur en écho à l’exposition Les Énergies de la terre. .

