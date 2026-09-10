Visite tactile et descriptive du château de Thézan, Chateau de Thézan, Saint-Didier

Informations pratiques

Visite tactile et descriptive du château de Thézan Dimanche 20 septembre, 11h00 Chateau de Thézan Vaucluse

Limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

VISITE TACTILE ET DESCRIPTIVE DU CHÂTEAU DE THÉZAN

Visite réservée exclusivement aux personnes non-voyantes et malvoyantes et leurs accompagnants. Le château de Thézan se laisse approcher de près ! Apprivoisez l’histoire du château, ses pièces, son décor, mais aussi son architecture et certains objets d’arts à travers une visite tactile et descriptive adaptée aux personnes non-voyantes ou malvoyantes avec Romane Bréchet, médiatrice du patrimoine de la CoVe.

→ Gratuit pour les personnes en situation de handicap, tarif réduit pour les accompagnants (8€). Réservation sur lacove.fr ou par téléphone au 04 90 67 69 21

Chateau de Thézan 58 Rue du Château 84210 Saint-Didier Saint-Didier 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33622880746 https://www.chateaudethezan.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-tactile-du-chateau-de-thezan »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 67 69 21 »}] Entre Ventoux et Luberon, le dernier château seigneurial entièrement meublé et avec ses décors italiens d’origine Au centre piétonnier du cœur du village de Saint-Didier. De nombreux parkings publics gratuits à proximité immédiate

VISITE TACTILE ET DESCRIPTIVE DU CHÂTEAU DE THÉZAN

©Service Culture et Patrimoine de la CoVe