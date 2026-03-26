Visite tactile – Impact : la biodiversité en questions Espace des sciences – Salles d’exposition Rennes Mardi 7 avril, 17h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit sur réservation auprès de la mission accessibilité

Visite tactile et descriptive à destination des personnes déficientes visuelles

De l’ère des chasseurs-cueilleurs à l’époque industrielle, découvrez l’évolution de l’impact de l’être humain sur son environnement.

C’est la 1ere fois dans l’histoire de la Terre qu’une espèce est responsable de la destruction des écosystèmes et du déclin de la biodiversité… Heureusement, une grande partie de l’humanité a pris conscience qu’il est urgent de trouver un nouvel équilibre écologique en changeant de modes de vie…

​Notre médiatrice scientifique vous présentera les menaces liées à nos modes de vie qui pèsent sur les écosystèmes et comment nos choix de consommation ont un impact.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-07T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-07T18:30:00.000+02:00

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Espace des sciences – Salles d’exposition Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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