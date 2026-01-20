Visite tactile : La Jeunesse des Beaux-Arts Musée Quai Zola Rennes Samedi 14 février, 11h00 Ille-et-Vilaine

Cette visite propose une découverte tactile de La Jeunesse des Beaux-Arts avec des supports en relief et le toucher de matériaux divers, pour les personnes en situation de handicap visuel.

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (10 places). Pour réserver, veuillez envoyer un email à mba-accessibilite@ville-rennes.fr, en indiquant les informations suivantes :



* Le nom de la visite, ainsi que la date et l’heure souhaitées

* Le nom et le prénom de chaque participant (adultes et enfants) et l’âge des enfants

* Un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre en cas d’annulation de dernière minute



À noter que votre réservation sera considérée comme validée uniquement après confirmation de notre service.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-14T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-14T12:30:00.000+01:00

1

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-tactile/visite-tactile-la-jeunesse-des-beaux-arts-1

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

