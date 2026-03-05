VISITE & TEA TIME AU CHÂTEAU ST PIERRE DE SERJAC

Puissalicon Hérault

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

2026-03-15

Offrez- vous une parenthèse de douceur et de gourmandises au sein du Château St Pierre de Serjac.

Un Tea Time servi dans l’atmosphère chaleureuse du Château avec une sélection de bouchées sucrées et salées préparées avec soin.

Optez pour la vie de Château le temps d’une pause élégante et conviviale.

La dégustation sera précédée d’une visite guidée du Château (mini-ferme, potager, jardins et villas selon disponibilités) l’occasion unique de découvrir ce magnifique établissement.

Tarif 29€ par personne, Membre BAO 30€ par personne. Enfants nous consulter.

En option

Possibilité de déjeuner au restaurant du Château Menu à 52€ par personne.

Un verre de vin offert pour les membres du Guide BAO.

Possibilité de réserver un accès Spa 2h de 14h à 16h (40€ par personne). .

Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 80 76 00

English :

Treat yourself to a sweet and savory interlude at Château St Pierre de Serjac. A Tea Time served in the warm atmosphere of the Château, with a selection of sweet and savoury bites prepared with care.

Opt for the Château way of life for an elegant and convivial break. The tasting will be preceded by a guided tour of the Château. Price: 30?, BAO member 25?

