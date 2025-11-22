Visite Tea Time FRAC Arthotèque Nouvelle-Aquitaine Limoges

Visite Tea Time

Envie de changer de frame ? Venez découvrir le Frac-Artothèque lors d’une visite… in english, please !

Inutile d’être maître de la langue de Shakespeare pour participer Mike Abbott vous emmène à la découverte des espaces et des œuvres au côtés d’une médiatrice du Frac-Artothèque, où l’anglais se mêle au français –easy peasy.

Et pour finir en douceur, quoi de mieux qu’un moment very cosy autour d’un biscuit et d’une cup of tea ?

Sur réservation uniquement. .

FRAC Arthotèque Nouvelle-Aquitaine 17 bis Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 03 03

