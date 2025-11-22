Visite Tea Time FRAC Arthotèque Nouvelle-Aquitaine Limoges
Visite Tea Time FRAC Arthotèque Nouvelle-Aquitaine Limoges samedi 22 novembre 2025.
Visite Tea Time
FRAC Arthotèque Nouvelle-Aquitaine 17 bis Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Envie de changer de frame ? Venez découvrir le Frac-Artothèque lors d’une visite… in english, please !
Inutile d’être maître de la langue de Shakespeare pour participer Mike Abbott vous emmène à la découverte des espaces et des œuvres au côtés d’une médiatrice du Frac-Artothèque, où l’anglais se mêle au français –easy peasy.
Et pour finir en douceur, quoi de mieux qu’un moment very cosy autour d’un biscuit et d’une cup of tea ?
Sur réservation uniquement. .
FRAC Arthotèque Nouvelle-Aquitaine 17 bis Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 03 03
