Visite Tecalemit Aerospace Tecalemit Aerospace Luceau

Visite Tecalemit Aerospace Lundi 17 novembre, 14h00 Tecalemit Aerospace Sarthe

Début : 2025-11-17T14:00:00 – 2025-11-17T16:00:00

Fin : 2025-11-17T14:00:00 – 2025-11-17T16:00:00

TECALEMIT AEROSPACE, leader dans la fabrication de canalisations, est présent dans tous les domaines du marché aérospatial. Aviation civile et militaire, hélicoptères, business jets, aviation générale, missiles, lanceurs spatiaux… nos produits sont présents et participent activement à l’essor sécurisé de ces secteurs. Les sites TECALEMIT AEROSPACE (Lyon, Luceau, Chârost, Montréal et Casablanca) sont spécialisés dans divers domaines de compétence et permettent la réalisation de produits de hautes technologies.

Tecalemit Aerospace ZI du Puits, 72500 Luceau Luceau 72500 Sarthe Pays de la Loire

Visite de Tecalemit Aerospace aerospatial défense