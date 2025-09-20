Visite technique de l’Archipel Théâtre de l’Archipel Perpignan

Visite technique de l’Archipel Samedi 20 septembre, 10h30, 14h00, 16h00 Théâtre de l’Archipel Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sur réservation. Attention, nombre de places limité. Visites réservées aux + de 12 ans. Prévoir des chaussures confortables et plates pour arpenter les passerelles et les espaces techniques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

8 personnes maximum | À partir de 12 ans

Départs à 10h, 14h30 et 16h — Durée : environ 1h30

Partez à la découverte de l’envers du décor aux côtés d’un régisseur du Théâtre de l’Archipel.

Ces visites, proposées sous un angle technique, vous mèneront à travers les passerelles, les espaces scéniques et les installations habituellement inaccessibles au public.

Attention :

– Chaussures confortables et plates obligatoires

Théâtre de l'Archipel Avenue du maréchal Leclerc, 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 Clemenceau Pyrénées-Orientales Occitanie L'Archipel est devenu une scène nationale en juin 2012, un label décerné par le ministère de la Culture et de la Communication à certains théâtres publics en France. Il n'y en a que 74 à ce jour dans tout le pays. Son objectif est d'être un lieu de production et de diffusion de créations contemporaines dans le domaine du spectacle vivant. Depuis le 1er janvier 2011, L'Archipel est un « Établissement Public de Coopération Culturelle » et regroupe un ensemble de salles dans la ville de Perpignan, comprenant le Grenat, le Carré et la salle de concert Elmediator.

© Droits réservés l’Archipel