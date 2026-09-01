Informations pratiques

Giromagny

Visite technique de l’Espace la Savoureuse et escape game au Théâtre du Pilier Journée du Patrimoine

7 Rue des Casernes Giromagny Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le Centre Socioculturel la Haute Savoureuse, la médiathèque de Giromagny et le Théâtre du Pilier vous proposent de découvrir en profondeur les 2 800 m² de l’Espace la Savoureuse.

10h et 11h visite commentée de l’Espace la Savoureuse

11h Escape game au Théâtre du Pilier pour découvrir de façon ludique les coulisses du théâtre.

Il est possible de combiner la visite à 10h et l’escape game à 11h.

Réservations obligatoires .

7 Rue des Casernes Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté communication@theatredupilier.com

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English : Visite technique de l’Espace la Savoureuse et escape game au Théâtre du Pilier Journée du Patrimoine

L’événement Visite technique de l’Espace la Savoureuse et escape game au Théâtre du Pilier Journée du Patrimoine Giromagny a été mis à jour le 2026-08-31 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)