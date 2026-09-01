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AGENDA · Giromagny

Visite technique de l’Espace la Savoureuse et escape game au Théâtre du Pilier Journée du Patrimoine Giromagny

dimanche 20 septembre 2026 · Giromagny

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
7 Rue des Casernes
Ville
90200 Giromagny
Département
Territoire de Belfort
Tarif
Gratuit Gratuit

Giromagny

Visite technique de l’Espace la Savoureuse et escape game au Théâtre du Pilier Journée du Patrimoine

7 Rue des Casernes Giromagny Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Le Centre Socioculturel la Haute Savoureuse, la médiathèque de Giromagny et le Théâtre du Pilier vous proposent de découvrir en profondeur les 2 800 m² de l’Espace la Savoureuse.
10h et 11h visite commentée de l’Espace la Savoureuse
11h Escape game au Théâtre du Pilier pour découvrir de façon ludique les coulisses du théâtre.
Il est possible de combiner la visite à 10h et l’escape game à 11h.
Réservations obligatoires   .

7 Rue des Casernes Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté   communication@theatredupilier.com

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English : Visite technique de l’Espace la Savoureuse et escape game au Théâtre du Pilier Journée du Patrimoine

L’événement Visite technique de l’Espace la Savoureuse et escape game au Théâtre du Pilier Journée du Patrimoine Giromagny a été mis à jour le 2026-08-31 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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