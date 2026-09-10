Visite technique des 4Ecluses : à la découverte des coulisses, Les 4Ecluses, Dunkerque
dimanche 20 septembre 2026 · Les 4Ecluses · Dunkerque
Informations pratiques
Visite technique des 4Ecluses : à la découverte des coulisses Dimanche 20 septembre, 16h00 Les 4Ecluses Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite “technique”
Menée par notre régisseur pour comprendre aussi un métier du spectacle vivant.
Session : 16h
Les 4Ecluses Rue de la Cunette, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France 0328638240 https://4ecluses.com Les 4Écluses propose une programmation allant du folk au pop rock, en passant par la chanson, l’électro, le hip hop, le reggae, le métal… à destination des adultes mais aussi du jeune public. L’association Arts Scéniques Rocks qui gère le lieu y mène plusieurs missions : la programmation de concerts et d’actions culturelles, l’accompagnement des pratiques amateurs et des acteurs locaux. Ligne C6, Capelle-la-Grande à Téteghem via Coudekerque-Branche. Arrêt 4Ecluses.
Visite “technique”
© Angélique Lyleire
À voir aussi à Dunkerque (Nord)
- Visite de la Banque de France de Dunkerque, Banque de France Dunkerque, Dunkerque 19 septembre 2026
- D’une caserne à l’autre, Caserne des pompiers de Dunkerque, Dunkerque 19 septembre 2026
- Lutherie sauvage et découverte des musiques médiévales, Bibliothèque de Dunkerque – B!B Centre, Dunkerque 19 septembre 2026
- Les sculptures de la Reconstruction, Caserne des pompiers de Dunkerque, Dunkerque 19 septembre 2026
- Exposition photo : « Résister à travers les époques : le bastion 32 », Parvis du Musée Dunkerque 1940 Opération Dynamo, Dunkerque 19 septembre 2026