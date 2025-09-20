Visite technique du Théâtre Auditorium de Poitiers Théâtre Auditorium de Poitiers Poitiers

Visite technique du Théâtre Auditorium de Poitiers Samedi 20 septembre, 11h30, 14h00 Théâtre Auditorium de Poitiers Vienne

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. À partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Visite des coulisses du TAP – L’envers du décor comme vous ne l’avez jamais vu !

Vous rêvez de découvrir les secrets de la machinerie théâtrale ? Cette visite est faite pour vous !

Accompagné d’un régisseur et d’un membre de l’équipe d’action culturelle, explorez les dessous, les dessus et les coulisses du TAP (Théâtre Auditorium de Poitiers).

Perches, pendrillons, projecteurs… après cette immersion, tous ces éléments n’auront plus de secrets pour vous !

Deux départs sont proposés :

à 11h30

à 14h

Théâtre Auditorium de Poitiers 1 boulevard de Verdun, 86000 Poitiers, France Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 33549392929 https://www.tap-poitiers.com [{« type »: « email », « value »: « accueilpublic@tap-poitiers.com »}] Le TAP – Théâtre-Auditorium de Poitiers comprend un auditorium de 1 020 places, une salle de théâtre de 700 places, 3 studios de répétition et de nombreux espaces de convivialité. Inauguré en 2008, il est l’œuvre de l’architecte portugais Joao Luis Carrilho Da Graça.

