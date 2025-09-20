Visite technique du théâtre Théâtre de Châtillon Châtillon

Visite technique du théâtre Théâtre de Châtillon Châtillon samedi 20 septembre 2025.

Visite technique du théâtre Samedi 20 septembre, 16h00 Théâtre de Châtillon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

On les appelle les métiers de l’ombre mais le moment est venu d’y mettre un coup de projecteur : le régisseur général du Théâtre de Châtillon vous propose de vous transmettre quelques rouages sur les métiers des régisseurs et sur le matériel technique qui rendent aussi réels que magiques les spectacles.

Théâtre de Châtillon 3 rue Sadi Carnot, 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France 0155480690 [{« type »: « email », « value »: « publics@theatreachatillon.com »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@theatreachatillon.com »}]

Visite commentée

Théâtre de Châtillon