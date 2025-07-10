Visite technique Incarner le mouvement Le Volcan Le Havre

Visite technique Incarner le mouvement

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-03-19 18:00:00

fin : 2026-03-19

2026-03-19

Visite autour de Diptych

Peeping Tom

Pour vous familiariser avec la dimension technique d’un spectacle, nos équipes vous guident sur le plateau du Volcan à la découverte des décors et de leurs particularités sons, projection, vidéo…

Dans le cadre du festival Déviations

Inscription obligatoire .

