Visite technique Incarner le mouvement Le Volcan Le Havre

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-03-19 18:00:00
fin : 2026-03-19
Visite autour de Diptych
Peeping Tom
Pour vous familiariser avec la dimension technique d’un spectacle, nos équipes vous guident sur le plateau du Volcan à la découverte des décors et de leurs particularités sons, projection, vidéo…
Dans le cadre du festival Déviations
Inscription obligatoire .
Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20
