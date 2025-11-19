VISITE TEREOS Origny-Sainte-Benoite – Agence SAINT QUENTIN Origny-Sainte-Benoite

VISITE TEREOS Mercredi 19 novembre, 09h00 Origny-Sainte-Benoite – Agence SAINT QUENTIN Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T09:00:00 – 2025-11-19T11:00:00

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, TEREOS nous ouvre ses portes afin de venir découvrir la sucrerie et le monde industriel. vous avez un projet dans l’industrie , cette visite est faite pour vous. Voici l’ordre du jour : 10H accueil au poste de sécurité et visite de la sucrerie Il faudra s’assurer que vous n’ayez pas le vertige et que vous soyez en bonne condition physique au regard des nombreuses marches à gravir. vous devrez porter des chaussures plates et fermées et un pantalon. Le j

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, TEREOS nous ouvre ses portes afin de venir découvrir la sucrerie et le monde industriel. La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution